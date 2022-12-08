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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров на ожиданиях дальнейшего понижения температуры воздуха в регионе.

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На бирже ICE Futures контракт на ближайший месяц на хабе TTF достиг $1730 за тысячу кубометров, при том, что днем раньше он закрылся по $1624.

Уточненные прогнозы погоды обещают региону морозную маловетреную (что плохо для альтернативных источников энергии) погоду с сильными морозами по ночам.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) уже изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую". Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие семь дней прогнозируется выше, чем в среднем за последние четыре года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса ниже обычного. Прогноз на эту неделю - на 2,38 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года, поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления, предупреждает BNetzA.

газ Европа
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