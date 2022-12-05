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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране из-за холодов

Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране из-за холодов
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране с "напряженной" на "критическую", сообщается в ежедневном обзоре о ситуации с газоснабжением страны.

Ведомство называет "стабильной" ситуацию, когда температура воздуха на ближайшие 7 дней прогнозируется теплее, чем за последние 4 года (2018-2021 годы), "напряженной", если на 0-2 градуса ниже средней за тот же период и "критической", если более чем на 2 градуса холоднее обычного.

"Прогноз температуры на эту неделю на 2,38 градуса Цельсия ниже среднего показателя за последние четыре года. Поэтому следует ожидать значительного увеличения потребления", - предупреждает BNetzA.

Контракт на газ с поставкой "на день вперед" торгуется на хабе TTF около $1500 за тысячу кубометров.

Германия вместе с западными партнерами предприняла рад шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.

Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.

Германия
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