Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 году вырастут на 5,99%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - C 1 января 2023 года тарифы "Транснефти" на услуги по прокачке нефти повышены на 5,99%, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на портале официальной правовой информации.

Тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет-Мегет/"Ангарская НХК" может быть повышен до 409,6 руб. за тонну (без НДС); Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - до 827,12 руб. за тонну; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - до 2376,15 руб. за тонну (без НДС); Клин - Усть-Луга - до 959,93 руб. за тонну.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино может составить 3146,65 руб. за тонну (без НДС). Тариф для прокачки по Заполярье-Пурпе планируется увеличить до 511,38 руб. за тонну (без НДС), по Куюмба-Тайшет - до 811,36 руб.

Тариф по маршруту Махачкала - ПК Шесхарис может составить 453,98 руб. за тонну (без НДС), по маршруту "граница Азербайджанской республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - 888,29 руб. за тонну (без НДС).

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/ Казахстан (ТОН-2) планируется установить тариф 674,8 руб. за 1 тонну (без НДС).

Правительство утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". По предложению ФАС было решено "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования".

Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2022 года были проиндексированы на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 год составляет 5,5%. ЦБ ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%.

Транснефть ФАС Правительство Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК предложила запретить поставлять в Россию авиадвигатели и ноутбуки

В ФНС заявили, что мораторий на банкротства при изменении правил можно применять более длительно

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });