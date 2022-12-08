Тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 году вырастут на 5,99%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - C 1 января 2023 года тарифы "Транснефти" на услуги по прокачке нефти повышены на 5,99%, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы, опубликованном на портале официальной правовой информации.

Тариф на транспортировку нефти по маршруту Тайшет-Мегет/"Ангарская НХК" может быть повышен до 409,6 руб. за тонну (без НДС); Ярославль 3 - Приморск (Балтийская трубопроводная система) - до 827,12 руб. за тонну; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - до 2376,15 руб. за тонну (без НДС); Клин - Усть-Луга - до 959,93 руб. за тонну.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти на экспорт в Китай и через порт Козьмино может составить 3146,65 руб. за тонну (без НДС). Тариф для прокачки по Заполярье-Пурпе планируется увеличить до 511,38 руб. за тонну (без НДС), по Куюмба-Тайшет - до 811,36 руб.

Тариф по маршруту Махачкала - ПК Шесхарис может составить 453,98 руб. за тонну (без НДС), по маршруту "граница Азербайджанской республики/Российская Федерация (Ширванлы) - ПК "Шесхарис" - 888,29 руб. за тонну (без НДС).

На маршруте Торгили - Юргамыш - Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/Казахстан (ТОН-2) и Торгили - Юргамыш (ТОН-2) - граница РФ/ Казахстан (ТОН-2) планируется установить тариф 674,8 руб. за 1 тонну (без НДС).

Правительство утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". По предложению ФАС было решено "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования".

Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2022 года были проиндексированы на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 год составляет 5,5%. ЦБ ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5-7%.