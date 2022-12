Акции Rivian, Warner Bros. Discovery и Baker Hughes войдут в расчет индекса Nasdaq 100

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Акции производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., медиакомпании Warner Bros. Discovery Inc. и нефтесервисной Baker Hughes Com. войдут в расчет индекса Nasdaq 100, говорится в сообщении биржевого оператора Nasdaq Inc.

Кроме того, состав Nasdaq-100 пополнится также бумагами CoStar Group Inc., GlobalFoundries Inc. и Diamondback Energy Inc.

В то же время при расчете индикатора больше не будет учитываться динамика акций VeriSign Inc., Skyworks Solutions Inc., Splunk Inc., Baidu Inc., Match Group Inc., DocuSign Inc. и NetEase Inc.

Изменения вступят в силу 19 декабря.

С начала года значение Nasdaq 100 снизилось на 29,2%.