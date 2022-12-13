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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Инфляция в Германии в ноябре замедлилась до 11,3%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 11,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции замедлились по сравнению с 11,6% в октябре, когда показатель достиг максимального значения за всю историю наблюдений.

В помесячном выражении инфляция упала до нуля после роста на 1,1% в октябре.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре повысились на 10% в годовом выражении и снизились на 0,5% в помесячном. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

"Несмотря на небольшое замедление роста цен на энергоносители, уровень инфляции остается на высоком уровне, - отметил глава Destatis Георг Тиль. - Мы все чаще наблюдаем увеличение стоимости других товаров, включая продукты питания".

Энергоносители выросли в цене на 38,7% в годовом выражении после увеличения на 43% в октябре, в том числе электроэнергия подорожала на 53,2%, а цены на природный газ подскочили более чем в два раза (+112,2%).

Продукты питания подорожали на 21,1% (в октябре - на 20,3%), в том числе молочные продукты и яйца выросли в цене на 34%, хлеб и крупы подорожали на 21,1%, овощи - на 20,1%.

Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5% в годовом выражении.

Германия Евросоюз Destatis Георг Тиль
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