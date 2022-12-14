СПбМТСБ перевела софт для доступа к торгам на отечественную Java-платформу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) завершила перевод на отечественную платформу Java Axiom JDK Pro автоматизированного рабочего места "Терминал" - специального софта для доступа к торгам, говорится в сообщении биржи.

Разработчиком платформы является компания "Беллсофт". Выбранная для работы терминала версия имеет технологию FX, которая позволяет создавать графические интерфейсы на большинстве распространенных операционных систем.

По словам вице-президента СПбМТСБ, слова которого приведены в сообщении, данный переход делает пользователей биржи "независимыми от зарубежных программных платформ и операционных систем".

"Мы укрепляем нашу технологическую базу для развития биржевой торговли ключевыми российскими товарами, формирования прозрачных ценовых индикаторов", - отметил он.