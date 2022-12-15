Blackstone может выставить на IPO или продать оцениваемую в $1 млрд фармкомпанию Ayumi

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американская Blackstone Inc., специализирующаяся на прямых инвестициях, может выставить на IPO или продать принадлежащую ей японскую фармацевтическую компанию Ayumi Pharmaceutical Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Blackstone рассматривает эти возможности наряду с другими стратегическими вариантами для Ayumi, отмечают источники.

По их словам, Ayumi может быть оценена не менее чем в $1 млрд.

Blackstone уже видит интерес к фармкомпании как других представителей этой отрасли, так и инвестиционных фондов.

Источники отмечают, что Blackstone пока не приняла никакого решения и может сохранить японский актив за собой.

Ayumi, специализирующаяся на препаратах для лечения ревматизма и ортопедической продукции, была создана в 2015 году за счет слияния подразделений Santen Pharmaceutical Co. и Showa Yakuhin Kako Co. Blackstone приобрела компанию в 2019 году за 100 млрд иен ($731 млн).

Японский дистрибьютор медицинских товаров Toho Holdings Co. приобрел 20%-ю долю в Ayumi в марте этого года, отмечает Bloomberg. Сумма сделки не раскрывалась.