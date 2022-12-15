Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Blackstone может выставить на IPO или продать оцениваемую в $1 млрд фармкомпанию Ayumi

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американская Blackstone Inc., специализирующаяся на прямых инвестициях, может выставить на IPO или продать принадлежащую ей японскую фармацевтическую компанию Ayumi Pharmaceutical Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Blackstone рассматривает эти возможности наряду с другими стратегическими вариантами для Ayumi, отмечают источники.

По их словам, Ayumi может быть оценена не менее чем в $1 млрд.

Blackstone уже видит интерес к фармкомпании как других представителей этой отрасли, так и инвестиционных фондов.

Источники отмечают, что Blackstone пока не приняла никакого решения и может сохранить японский актив за собой.

Ayumi, специализирующаяся на препаратах для лечения ревматизма и ортопедической продукции, была создана в 2015 году за счет слияния подразделений Santen Pharmaceutical Co. и Showa Yakuhin Kako Co. Blackstone приобрела компанию в 2019 году за 100 млрд иен ($731 млн).

Японский дистрибьютор медицинских товаров Toho Holdings Co. приобрел 20%-ю долю в Ayumi в марте этого года, отмечает Bloomberg. Сумма сделки не раскрывалась.

Blackstone Ayumi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" в среду обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Австрийская Mondi продает упаковочный бизнес в РФ группе "Готэк" за 1,6 млрд руб.

"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды

"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды

Маск за три дня продал акции Tesla на сумму почти $3,6 млрд

Маск за три дня продал акции Tesla на сумму почти $3,6 млрд

РФ может прибегнуть к конвертации долей в международных финорганизациях в долг

ЦБ Китая влил 650 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 650 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Доллар США поднялся выше 64 руб. впервые с 13 октября

Криптовалютный карточный домик с фундаментом из обмана. Обзор

Криптовалютный карточный домик с фундаментом из обмана. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });