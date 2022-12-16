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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Норвежская Aker BP и партнеры вложат $20,5 млрд в освоение месторождений шельфа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская нефтедобывающая компания Aker BP ASA совместно с партнерами огласила окончательные инвестиционные решения по освоению месторождений нефти и газа на норвежском шельфе, которые предусматривают совокупные вложения в размере более 200 млрд норвежских крон ($20,46 млрд).

ЭкономикаOrlen, Aker BP, Equinor и Wintershal DEA будут осваивать месторождения на шельфе НорвегииЧитать подробнее

Такие данные содержатся в документах о дальнейшем продвижении проектов, которые компания подала в Министерство нефти и энергетики Норвегии.

В частности, речь идет об участках к северу от месторождений Alvheim и Fulla, которые войдут в проект Yggdrasil (ранее назывался NOAKA). Партнерами Aker BP выступают Lotos Norge (контролируется PKN Orlen) и Equinor Energy AS. Компании планируют вложить в эти участки 115 млрд крон, а начало добычи углеводородов запланировано на 2028 год.

Кроме того, Aker BP в партнерстве с PGNiG Norway (контролируется PKN Orlen), Equinor и Wintershal DEA вложит 50 млрд крон в бурение новых скважин на нефтяном месторождении Valhall и разработку газового месторождения Fenris.

Еще 37,6 млрд крон пойдут на разработку нефтегазовых месторождений Alve Nord, Idun Nord и Оrn.

Совокупный объем извлекаемых углеводородных ресурсов всех этих проектов оценивается компаниями в 1,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента. На Aker BP придется добыча 730 млн б.н.э., а доля компании в инвестициях составит 70%.

Благодаря развитию вышеперечисленных проектов Aker BP намерена увеличить добычу нефти и газа до примерно 525 тысяч баррелей в сутки в 2028 году с 400 тысяч баррелей в сутки в 2022 году.

Aker BP, определенная доля которой принадлежит британской BP Plc, является второй крупнейшей нефтедобывающей компанией в Норвегии после Equinor.

Aker BP Норвегия Министерство нефти ВР Equinor
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