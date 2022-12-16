Группа "Черкизово" продала один из активов, купленных в декабре на аукционе

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", купившая в декабре этого года на аукционе активы ГК "Русское зерно", продала входящую в нее птицефабрику "Башкирская", сообщает компания.

Покупателем стало подмосковное ООО "Управление Агроактивами". Сумма сделки составила 2 млрд рублей.

Как поясняется в пресс-релизе, птицефабрика занимается производством товарных яиц, что не является профильным бизнесом группы. Поэтому было принято решение продать приобретенный актив. Птицефабрика может выпускать 750 млн яиц в год. Ее продукция реализуется в 13 российских регионах Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов.

Как сообщалось, ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") в начале декабря стало победителем аукциона, на который выставлялись шесть предприятий ГК "Русское зерно". Лот был куплен по стартовой цене – 6,37 млрд рублей.

"Черкизово" – один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. Группа объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания является лидером в РФ в реализации мяса птицы (711 тыс. тонн в 2021 году) и производстве комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тыс. тонн) и третье – по продажам продукции мясопереработки (136 тыс. тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тыс. тонн).

По итогам первого полугодия 2022 года выручка группы выросла на 20,1%, до 88,9 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 48,9%, до 6,9 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета чистого изменения справедливой стоимости биологических активов и некоторых других статьей) выросла на 17,5%, до 6,3 млрд рублей (показатели по МСФО).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем ООО "Управление Агроактивами" является Денис Майоров, входивший в свое время в совет директоров обанкротившегося агрохолдинга "Разгуляй".