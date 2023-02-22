Пермский поставщик зерна решил обанкротить новый актив "Черкизово"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Торговый дом "Дельта" (Пермский край), поставщик зерна и кормов для животных, решил обанкротить "Уральскую мясную компанию", приобретенную "Черкизово" в конце прошлого года.

Согласно материалам Федресурса, "Дельта" извещает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО "Уральская мясная компания" (УМК) банкротом. Это решение обосновывается наличием требований на общую сумму более 22,5 млн рублей, установленную арбитражным судом Челябинской области от 2 августа 2022 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы "Черкизово", реальная сумма задолженности компании оказалась меньше. На минувшей неделе 18-й арбитражный апелляционный суд значительно снизил взыскиваемую с УМК сумму, оставив лишь 7,3 млн рублей основного долга.

Как говорится в постановлении суда, "выводы суда первой инстанции <...> основаны на неправильном применении норм материального права и неполном выяснении всех юридически значимых обстоятельств по делу". Из материалов дела следует, что "Дельта" поставила УМК товар на общую сумму 52,4 млн рублей, УМК частично оплатила 45,1 млн рублей.

В пресс-службе "Черкизово" сообщили, что сумма в 7,3 млн рублей выплачена во вторник. "Ранее оплата не производилась в силу необходимости установления судом действительной суммы задолженности", - сказали в компании.

В "Черкизово" подчеркнули, что "группа и входящие в нее компании с каждым из кредиторов проводят индивидуальную работу по согласованию порядка и условий погашения задолженности".

Как сообщалось, группа "Черкизово" в конце прошлого года приобрела пять компаний группы "Здоровая ферма", в том числе УМК, а также права требования к ним. Эти активы были выставлены на торги банком непрофильных активов "Траст". Сумма сделки составила 4,3 млрд рублей.

Группа "Черкизово" включает 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2022 года выручка выросла на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 88,9 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ТД "Дельта" в 2021 году составила 163,5 млн рублей против 123,3 млн рублей, чистая прибыль – 3,3 млн рублей против 673 тыс. рублей соответственно.