Объем торгов акциями "Фармсинтеза" на "Мосбирже" превысил обороты бумаг Сбербанка

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Фармсинтез" во вторник раллируют на "Мосбирже" второй день подряд в отсутствие новостей, причем обороты торгов достигли рекордных значений, более чем в 2,5 раза превысив капитализацию компании и обогнав по объемам обыкновенные акции Сбербанка.

На "Мосбирже" к 18:04 акции ПАО "Фармсинтез" подорожали на 27,4% до 7,715 рубля, объем торгов превысил 2,756 млрд рублей, что в 2,6 раза больше капитализации самой компании (1,051 млрд рублей). Акции "Фармсинтеза" достигли максимума с ноября 2020 года. Накануне котировки компании взлетели на 36%.

Объем торгов обыкновенными акциями Сбербанка (+0,03%) во вторник составил 2,692 млрд рублей.