Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" курсы евро и доллара к рублю быстро растут утром в понедельник. Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая, курс доллара приближается к 66 рублям.

К 11:06 евро дорожал на 90,5 копейки, до 70,005 рубля. Доллар к этому времени дорожал на 1,14 копейки, до 65,79 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,03 рубля - до 67,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.

16 декабря Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.

Мосбиржа Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж телеком-оборудования

ЕС предусмотрел исключение из запрета для граждан союза занимать должности в РФ

Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

ЦБ РФ просит вывести из-под действия льготных программ ипотеку от застройщика

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });