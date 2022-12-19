Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На "Мосбирже" курсы евро и доллара к рублю быстро растут утром в понедельник. Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая, курс доллара приближается к 66 рублям.

К 11:06 евро дорожал на 90,5 копейки, до 70,005 рубля. Доллар к этому времени дорожал на 1,14 копейки, до 65,79 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,03 рубля - до 67,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.

16 декабря Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.