Группа "Самолет" увеличила на 42% продажи первичной недвижимости в денежном выражении
В натуральном выражении продажи выросли на 33%
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году продажи первичной недвижимости девелопера "Самолет" выросли на 42% и составили 178,9 млрд рублей (1,067 млн кв. м), сообщила компания.
"Самолет" ожидал по итогам 2022 года объем продаж первичной недвижимости на уровне 1,1 млн кв. м.
В 2021 году компания продала 804,6 тысячи кв. м за 126,4 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли на 33%.
Выручка компании повысилась на 49% и составила 194,9 млрд рублей (ожидания по выручке были 189 млрд рублей). EBITDA выросла на 68% за год и составила 48,2 млрд рублей.
При этом в IV квартале объем продаж первичной недвижимости составил 280,1 тысячи кв. м на 47,8 млрд рублей, что на 6% меньше результата IV квартал 2021 года в натуральном выражении и на 1% - в стоимостном.
Средняя цена в IV квартале составила 168,4 тысячи рублей за кв. м, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода 2021 года, по итогам года - 166,2 тысячи рублей, рост также на 10%.
Оборот (GMV) платформы "Самолет Плюс" за IV квартал составил 113 млрд рублей, из них на продажи первичной недвижимости, включая проекты "Самолета", пришлось 80 млрд рублей, а вторичной - 33 млрд рублей, по итогам года - 337 млрд рублей, включая 202 млрд рублей продаж первичной и 135 млрд рублей вторичной н6едвижимости.
Основные операционные показатели группы "Самолет"*:
|Показатель
|IV кв. 2022
|IV кв. 2021
|Динамика
|2022
|2021
|Динамика
|Объем продаж первичной недвижимости с учетом жилой и коммерческой недвижимости, без учета нежилых помещений
|- тыс. кв. м
|280,1
|299,0
|-6%
|1 067,1
|804,6
|33%
|- млрд руб.
|47,8
|48,3
|-1%
|178,9
|126,4
|42%
|Объем продаж первичной недвижимости без учета нежилых помещений
|- тыс. кв. м
|268,6
|289,2
|-7%
|1 029,20
|781,5
|32%
|- млрд руб.
|45,2
|44,1
|2%
|171,1
|118,2
|45%
|Средняя цена, тыс. руб. за кв. м
|168,4
|152,5
|10%
|166,2
|151,2
|10%
|Денежные поступления, млрд руб.
|51,1
|47,4
|8%
|183,5
|119,3
|54%
|Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств
|88%
|71%
|17 п.п.
|82%
|73%
|9 п.п.
ГК "Самолет" занимает второе место в России по объему текущего строительства. Ее крупнейшие акционеры - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.