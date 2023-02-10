Группа "Самолет" увеличила на 42% продажи первичной недвижимости в денежном выражении

"Самолет" ожидал по итогам 2022 года объем продаж первичной недвижимости на уровне 1,1 млн кв. м.

В 2021 году компания продала 804,6 тысячи кв. м за 126,4 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли на 33%.

Выручка компании повысилась на 49% и составила 194,9 млрд рублей (ожидания по выручке были 189 млрд рублей). EBITDA выросла на 68% за год и составила 48,2 млрд рублей.

При этом в IV квартале объем продаж первичной недвижимости составил 280,1 тысячи кв. м на 47,8 млрд рублей, что на 6% меньше результата IV квартал 2021 года в натуральном выражении и на 1% - в стоимостном.

Средняя цена в IV квартале составила 168,4 тысячи рублей за кв. м, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода 2021 года, по итогам года - 166,2 тысячи рублей, рост также на 10%.

Оборот (GMV) платформы "Самолет Плюс" за IV квартал составил 113 млрд рублей, из них на продажи первичной недвижимости, включая проекты "Самолета", пришлось 80 млрд рублей, а вторичной - 33 млрд рублей, по итогам года - 337 млрд рублей, включая 202 млрд рублей продаж первичной и 135 млрд рублей вторичной н6едвижимости.

Основные операционные показатели группы "Самолет"*:

Показатель IV кв. 2022 IV кв. 2021 Динамика 2022 2021 Динамика Объем продаж первичной недвижимости с учетом жилой и коммерческой недвижимости, без учета нежилых помещений - тыс. кв. м 280,1 299,0 -6% 1 067,1 804,6 33% - млрд руб. 47,8 48,3 -1% 178,9 126,4 42% Объем продаж первичной недвижимости без учета нежилых помещений - тыс. кв. м 268,6 289,2 -7% 1 029,20 781,5 32% - млрд руб. 45,2 44,1 2% 171,1 118,2 45% Средняя цена, тыс. руб. за кв. м 168,4 152,5 10% 166,2 151,2 10% Денежные поступления, млрд руб. 51,1 47,4 8% 183,5 119,3 54% Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств 88% 71% 17 п.п. 82% 73% 9 п.п.

ГК "Самолет" занимает второе место в России по объему текущего строительства. Ее крупнейшие акционеры - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.