Экспорт нефти по системе "Транснефти" за 11 месяцев вырос на 20%

Поставки морем увеличились на 25%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" за 11 месяцев 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 20%, отгрузки морем увеличились на 25%, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Несмотря на все проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись, в целом объем перекачки нефти по системе "Транснефти" на 14% больше, чем за 11 месяцев 2021 года. Если говорить об экспорте, то плюсом 20% к прошлому году, морем на 25% больше отгружено, чем в прошлом году. То есть, это говорит о многом. Несмотря на все проблемы, ситуация остается вот такой. Мы довольны, что сегодня такой объем грузооборота", - сказал он.

Козьмино

Дальневосточный порт Козьмино загружен полностью, объем перевалки в 2022 году составил 42 млн тонн при проектной мощности 30 млн тонн, сообщил Токарев.

"Сегодня Козьмино загружен полностью. Мы сделали все, чтобы оперативно создать на ближайшую перспективу увеличение объемов перевалки. Увеличили практически на 12 млн тонн, почти за год. Проектная мощность Козьмино 30 млн тонн, сегодня переваливается 42, по итогам этого года. Мы предприняли ряд технологических мер, которые были реализованы очень быстро, это позволило увеличить объемы экспорта. Оптимизировали технологические процессы швартовки. И дополнительно использовали противотурбулентную присадку. Расконсервировали железнодорожную станцию, которая в свое время была от ВСТО-1, при необходимости она позволит еще плюсом 7 млн тонн добавить", - сказал он.

"Что касается строить-не строить (новые активы на восточном направлении - ИФ). Рынок перспективный, значительные объемы российской нефти переориентированы в АТР, Китай, Индию. Но так построить, как ВСТО-1 за 4 года, сегодня сложно. Потому что нужно будет возвести дополнительное количество нефтеперекачивающих станций, увеличить подводящие нефтепроводы с центральной части России, потому что увеличение объемов на Козьмино предусматривает, что нефть нужно забрать откуда-то, на месте ее нет. Это история непростая, но она реализуемая. Тем более, что опыт у нас есть, при необходимости все можно будет сделать. И коридоры есть, энергоснабжение есть, транспортная логистика есть, персонал. Это упрощает задачу намного. Если будет целесообразно, это можно сделать", считает Токарев.

"Есть еще в Иркутской области железнодорожная наливная станция Мегет. Буквально через год с Мегета можно будет направлять железнодорожным транспортом в Китай от 3 до 7 млн в зависимости, как будет обстановка. То есть восточное направление сейчас выглядит так: оно загружено, есть возможности и перспективы расширения. Тем более, если вспомнить, что с 2006 до 2010 года труба покупалась в Китае, Японии, Германии, не хватало собственных мощностей. Сегодня наши заводы профицитные и при необходимости они очень быстро могут нарастить производство трубы", - добавил глава "Транснефти".

Он также отметил, что "Транснефть" работает над увеличением экспортной мощности в Приморске на Балтике: "Стадии работы такие - проектирование, проектно-изыскательские работы, инженерные решения и подготовка к строймонтажным работам. Два года мы отводим на реализацию этого проекта примерно".

Новороссийск

Новороссийский морской порт нарастил мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн тонн, начался второй этап расширения мощностей порта - до 52 млн тонн, сказал глава "Транснефти".

"Реализован крупный, серьезный проект по расширению мощностей Новороссийского порта. В этом году нарастили мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн тонн. Это большой объем и серьезная задача. В плановом порядке, безотносительно сегодняшней сложной ситуации мы планировали перейти ко второму этапу и увеличить объем экспорта через Новороссийский порт до 52 млн тонн. Работы эти ведутся, они были запушены в прошлом году", - сказал он.

"И на Балтике до 52 млн тонн мы будем увеличивать. Знаем, как это делать, работы эти тоже предусмотрены. В ближайшее время, год-два, эта перспектива будет реализована", - добавил Токарев.