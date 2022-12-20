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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава "Транснефти" заявил о незначительной коррекции инвестиций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма "Транснефти" в 2022 году составила 190 млрд рублей, на 2023 год запланирован бюджет в 230 млрд рублей, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Объем инвестиций, который в текущем году израсходовали на программу долгосрочного развития компании, - это примерно 190 млрд рублей. Это замена линейной части нефтепроводной, реконструкция резервуаров, 6 узлов систем измерения качества и количества нефти, это 16 автоматизированных систем управления технологическим процессом. Какие-то коррективы были, но они совершенно незначительные в связи с тем, что сроки какие-то где-то переносились, обстоятельства складывались так, что надо было перенести вправо", - сказал он.

На 2023 год программа капвложений "Транснефти" запланирована в объеме 230 млрд рублей. Эти средства, по словам Токарева, планируется направить на замену линейной части, выработавшей свой технический ресурс, на обновление резервуарных парков, замену электротехнического оборудования, средств инженерно-технической защиты и автоматизации.

Транснефть
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