Новороссийский порт нарастил мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн т

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новороссийский морской порт нарастил мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн тонн, начался второй этап расширения мощностей порта – до 52 млн тонн. Об этом сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Реализован крупный, серьезный проект по расширению мощностей Новороссийского порта. В этом году нарастили мощности экспорта малосернистой нефти до 40 млн тонн. Это большой объем и серьезная задача. В плановом порядке, безотносительно сегодняшней сложной ситуации мы планировали перейти ко второму этапу и увеличить объем экспорта через Новороссийский порт до 52 млн тонн. Работы эти ведутся, они были запущены в прошлом году", - сказал он.

"И на Балтике до 52 млн тонн мы будем увеличивать. Знаем, как это делать, работы эти тоже предусмотрены. В ближайшее время, год-два, эта перспектива будет реализована", - добавил Токарев.