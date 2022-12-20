"Газпром" заявил, что покрывал постковидный рост спроса на газ в мире до весны 2022 года

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дефицит на мировом рынке газа, возникший после ослабления пандемии коронавируса, в 2021 году был в основном компенсирован за счет газа "Газпрома", заявила пресс-служба компании по итогам доклада совету директоров о влиянии событий 2022 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

В 2022 году дисбаланс усилился из-за отказа ряда стран Европы от импорта российского газа, отметила компания.

"Первые признаки нехватки газа на мировом рынке появились уже в 2021 году, когда значительная часть прироста мирового потребления была покрыта за счет увеличения добычи ПАО "Газпром". В 2022 году дисбаланс спроса и предложения газа усилился вследствие принятия в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа. На фоне роста газовых цен в Европе произошло перераспределение потоков сжиженного природного газа и их переориентация из других регионов на европейский рынок. При этом значительная часть прироста поставок СПГ в Европу была обеспечена за счет перенаправления партий СПГ, а не увеличения его производства. Фактически, это привело к нехватке энергетических ресурсов в других странах. Беспрецедентная диверсия на морских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке", - говорится в пресс-релизе.

В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики, отмечают в "Газпроме". Фиксируется рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план, а приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов, говорится в релизе.

В "Газпроме" уверены, что при всей существующей неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти. Ожидается, что к 2040 году его потребление может превысить уровень 2021 года примерно на 20%. Ключевую роль в увеличении энергопотребления, в том числе газа, будет играть Китай. Объем газового рынка Китая - самого динамично развивающегося в мире - уже в среднесрочной перспективе превысит совокупный уровень потребления всех стран европейского региона.

""Газпром" сохраняет курс на укрепление энергетической безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает развивать мощности по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. В частности, ведет работу, направленную на объединение газовой инфраструктуры на западе и востоке страны. "Газпром" также готовит к вводу в эксплуатацию Ковыктинское месторождение и участок газопровода "Сила Сибири" для газоснабжения восточных регионов России и увеличения экспортных поставок в КНР", - заявляют в компании.

Главным итогом 2022 год в "Газпроме" считают структурные изменения на сырьевых рынках. Трансформация мировой энергетической системы сопровождается кризисными явлениями. Их важнейшие проявления - беспрецедентный рост цен, перенаправление поставок газа и снижение его потребления.

Так, по предварительным оценкам, по итогам 11 месяцев 2022 года мировой спрос на газ сократился на 55 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевым фактором этого сокращения стало снижение потребления газа в Европейском союзе: в 27 странах ЕС оно составило около 50 млрд куб. м.