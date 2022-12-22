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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Яндекс банк начал принимать вклады физлиц

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Яндекс банк начал принимать вклады физлиц, первый депозитный продукт можно оформить на созданной Московской биржей платформе Финуслуги, говорится в телеграм-канале банка.

Банк предлагает оформить вклад по ставке 8,5% годовых на 3 месяца, полгода или год. Можно хранить от 100 тыс. рублей до 10 млн рублей без снятий и пополнений. Вклад оформляется онлайн на платформе Финуслуг.

В сентябре банк выпустил цифровую карту, пластиковые карты планирует выпускать позднее.

"Яндекс" приобрел банк "Акрополь" в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

Яндекс банк
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