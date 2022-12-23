Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Производитель упаковки Amcor продал три завода в РФ компании Андрея Комарова за $370 млн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Австралийский производитель упаковки Amcor Ltd., в марте объявивший о намерении ограничить деятельность в России, в пятницу сообщил о закрытии сделки по продаже трех российских производственных площадок компании HS Investments.

Как говорится в сообщении Amcor, в периметр сделки вошли завод по производству гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два завода в Великом Новгороде. Общая численность сотрудников предприятий - около 900 человек. Сумма сделки (без учета денежных средств на счетах и долга) составила $370 млн.

Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, отмечается в сообщении австралийской компании.

Amcor не ждет, что продажа российских активов окажет существенное влияние на показатели компании в 2023 финансовом году. В 2022 году на три площадки Amcor в России пришлось около 2% от общего объема продаж компании.

Покупателем активов выступила HS Investments (ООО "ГС Инвестментс"), созданная в мае этого года. По данным ЕГРЮЛ, 90% в этой компании принадлежат экс-владельцу "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) Андрею Комарову, еще 10% - у бывшего топ-менеджера и члена совета директоров ЧТПЗ Анны Левитанской.

Amcor Австралия HS Investments Андрей Комаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

Илон Маск пообещал не продавать акции Tesla следующие два года

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Новак спрогнозировал цены на нефть Brent в 2023 году в коридоре $70-100 за баррель

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });