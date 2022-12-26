VK назначил трех новых вице-президентов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK назначила трех новых вице-президентов, говорится в пресс-релизе компании.

Вице-президентом по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK назначен Иван Мыздриков, ранее занимавший должность директора бизнес-юнита Mail.ru. Он продолжит руководить проектами RuStore, "Почта", "Облако", "Календарь" и другими сервисами по продуктивности, которые он ранее курировал в качестве руководителя проекта RuStore и директора бизнес-юнита Mail.ru.

Вице-президентом по технологиям и разработке VK назначен Александр Тоболь, с 2019 года занимающий должность CTO соцсети "ВКонтакте". В новой должности он продолжит руководить технической командой "ВКонтакте" в должности технического директора соцсети, а также направлением единых технологий видеоплатформы "VK Видео", сервисов "VK Звонки" и "VK Клипы".

Вице-президентом по стратегическим проектам назначен Рустам Хайбуллов, который перешёл в VK в январе 2022 года из ПАО "Ростелеком", где в течение трех лет руководил направлением по реализации ключевых интеграционных ИТ-проектов. Он будет курировать реализацию ключевых активностей VK по цифровизации. Ранее Хайбуллов занимал должность директора департамента по реализации стратегических проектов VK.