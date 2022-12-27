Сбор пшеницы в РФ в этом году составил 105,7 млн т в бункерном весе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в РФ в бункерном весе в этом году составил 105,7 млн тонн, что на 26,6 млн тонн больше, чем в прошлом году, сообщается в окончательных данных Минсельхоза.

Урожайность пшеницы составила 36,2 ц/га против 28,4 ц/га годом ранее. Посевы обмолочены с 29,2 млн га (27,8 млн га в 2021 году).

Ячменя намолочено 24,6 млн тонн с 7,9 млн га (площадь на уровне прошлого года) против 19 млн тонн, его урожайность выросла до 31 ц/га с 24,1 ц/га. Кукурузы собрано меньше - 13,9 млн тонн против 16,1 млн тонн. Площадь ее уборки сократилась до 2,3 млн га с 2,9 млн га годом ранее. Сбор риса тоже снизился - до 957,2 тыс. тонн с 1,2 млн тонн в прошлом году. Посевы обмолочены с 169,9 тыс. га (187,6 тыс. га в 2021 году)

Всего сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ составил 159,5 млн тонн, что на 32,6 млн тонн больше, чем в прошлом году (126,9 млн тонн). Урожайность в этом году повысилась до 34,4 ц/га с 27,9 ц/га в 2021 году. Площадь уборки составила 46,4 млн га (45,4 млн га).

Сахарная свекла выкопана с 1 млн га (992,5 тыс. га), накопано 47,8 млн тонн (40,8 млн тонн) при урожайности 475,7 ц/га (411,3 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 33 тыс. га (39,3 тыс. га).

Сбор подсолнечника снизился до 15,5 млн тонн с 15,8 млн тонн в 2021 году, но его урожайность выросла до 17,9 ц/га с 16,5 ц/га. Причина снижения сбора - в сокращении уборочной площади до 8,7 млн га с 9,6 млн га в прошлом году. Показатели сбора других масличных культур выросли. Так, рапс обмолочен с 2,2 млн га (1,6 млн га), его собрано 4,7 млн тонн (3 млн тонн) при урожайности 21 ц/га (18,2 ц/га). Соя убрана с 3,3 млн га (3 млн га), намолочено 6,3 млн тонн (4,9 млн тонн) при урожайности 19 ц/га (16,6 ц/га).

Сельхозорганизации и фермеры убрали картофель с 282,6 тыс. га (273,2 тыс. га), накопали 7,2 млн тонн (6,7 млн тонн), урожайность составила 255,8 ц/га (246,5 ц/га). Овощи убраны со 176 тыс. га (176,1 тыс. га), собрано 5,4 млн тонн (5,1 млн тонн) при урожайности 306,3 ц/га (292,2 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га в прошлом году.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в чистом весе в этом году составит около 150 млн тонн, в том числе порядка 100 млн тонн пшеницы. Это станет историческим рекордом для российского АПК. В 2023 году ведомство рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна при целевом ориентире по пшенице в 80-85 млн тонн.