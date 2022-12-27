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Банк "Открытие" может выплатить дивиденды по итогам 2022 года, их получит ВТБ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" в 2022 году планирует получить более 40 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ и свыше 10 млрд рублей прибыли по МСФО, не исключает выплаты дивидендов по итогам этого года, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Михаил Задорнов.

"Дивиденды возможны, но они уже пойдут новому акционеру", - заявил Задорнов.

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Капитал "Открытия" по РСБУ на 1 декабря 2022 года вырос до 423 млрд рублей с 376 млрд рублей по итогам 2021 года. Коэффициент достаточности собственных средств "Открытия" (Н 1.0) на 1 декабря 2022 года составил 15,8% против 13,7% на 1 июля и 13,6% на 1 января.

"Чистая прибыль группы по МСФО точно будет больше 10 млрд рублей в этом году", - добавил глава "Открытия". В 2021 году прибыль "Открытия" по МСФО составила 71,4 млрд рублей.

Страховой и пенсионный бизнесы группы по итогам 2022 года тоже будут прибыльными, отметил Задорнов. "Мы ожидаем чистую прибыль НПФ по МСФО больше 9 млрд рублей в текущем году. НПФ заплатит дивиденды в следующем году, он сможет это сделать", - сказал он.

"Чистая прибыль "Росгосстраха" будет, я надеюсь, более 3,5 млрд рублей в текущем году. Это пока такой осторожный прогноз. И еще около 1 млрд рублей заработает "Росгосстрах-жизнь, которая сейчас является самостоятельной "дочкой" "Открытия", - отметил глава банка.

Активы "Открытия" по РСБУ сейчас составляют 3,1 трлн рублей, кредитный портфель до вычета резервов - 2,2 трлн рублей, средства клиентов - тоже 2,2 трлн рублей.

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По МСФО капитал группы в 2022 году, по прогнозам, вырастет до 479 млрд рублей с 431 млрд рублей по итогам 2021 года. Активы по итогам 2022 года составят 3,8 млрд рублей против 4,1 млрд рублей на конец 2021 года.

В 2023 году "Открытие" рассчитывает получить 78,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Ранее во вторник ЦБ РФ сообщил, что передал ВТБ 100% банка "Открытие". Предполагалось, что ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из них денежными средствами 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам).

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.

Открытие ВТБ
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