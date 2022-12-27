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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.

"Траст" выкупил у "Открытия" требования к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и РГС на 375 млрд руб.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста", в общей сложности банк приобрел права требования на 375 млрд рублей. Детали сделки банк не раскрывает.

"Траст", в частности, выкупил у "Открытия" права требования к Вадиму Беляеву, Микаилу Шишханову, Михаилу Гуцериеву и Данилу Хачатурову, отметил представитель банка.

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"Стратегическая цель банка непрофильных активов "Траст" остается прежней: собрать 482 млрд рублей до конца 2023 года. Сборы обеспечивают несколько направлений, в том числе судебные взыскания и урегулирование. Взыскание задолженности по выкупленным у "ФК Открытие" правам требования будет проходить в рамках уже идущих судебных процессов, и в которых уже участвует "Траст", - заявил представитель банка непрофильных активов.

Ранее во вторник ЦБ РФ сообщил, что передал ВТБ 100% банка "Открытие". Предполагалось, что ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из них денежными средствами 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам).

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.

Траст Открытие Бинбанк РГС
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