Вице-президент ЕЦБ предупредил о серьезных трудностях для экономики еврозоны

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Еврозону ждет "очень сложная экономическая ситуация", которая отразится и на предприятиях, и на гражданах, предупредил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

"Высокая инфляция, наблюдаемая по всей Европе, сочетается с замедлением экономического роста, - сказал он, выступая в испанской Конфедерации ассоциаций молодых предпринимателей. - Важно, чтобы и компании, и частные лица оставались благоразумными и фокусировались на долгосрочных перспективах".

Выступление состоялось 16 декабря, но его запись появилась на сайте ЕЦБ только 27 декабря.

15 декабря ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Также он объявил о намерении приступить к сокращению объема активов на балансе с марта 2023 года.

По словам де Гиндоса, в еврозоне наблюдается "неглубокая и непродолжительная" рецессия, и экономика валютного блока может вернуться к небольшому росту уже во втором квартале 2023 года.

Согласно прогнозу ЕЦБ, экономика еврозоны снизится на 0,2% в четвертом квартале текущего года и на 0,1% в первом квартале следующего.