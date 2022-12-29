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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в условиях опасений относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае.

Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2150 пунктов, в аутсайдерах выступили подешевевшие на 10,7% акции "Газпром нефти" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2147,06 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 936,8 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,2%.

Доллар подешевел на 7 копеек до 72,12 рубля, в начале торгов курс поднимался к 72,92 рубля/$1.

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Мосбиржа РТС США Brent WTI Газпром нефть
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