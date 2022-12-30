Уолл-стрит резко выросла в четверг на статданных по рынку труда

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг на данных, указавших на ослабление рынка труда в США, что было воспринято инвесторами как очередной аргумент в пользу скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Как стало известно из отчета министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 225 тыс. человек, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 41 тыс., до максимальных с февраля 1,71 млн.

"Данные указывают на ослабление рынка труда, что является позитивной новостью для Федрезерва", - написал в соцсети инвестиционный директор Raymond James Ларри Адам.

Уходящий год может стать для американского рынка акций наихудшим с 2008 года.

"Этому году уже пора завершиться", - заметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. Недавнее снижение поставило американские акции в довольно опасную техническую позицию, добавила она.

"Индекс S&P 500 в среду снизился на 1,2% и закрылся ниже 50%-го уровня коррекции Фибоначчи с последнего ралли. Индекс растерял половину преимущества, набранного с октября по ноябрь. Индикаторы тренда и импульса, а также настроений рынка указывают на более значительное снижение по направлению к уровню коррекции 61,8%, который находится на отметке 3724 пункта", - написала Эзкардешкая.

Бумаги Tesla по итогам торгов подскочили в цене на 8,1%. Днем ранее акции прервали серию снижений, длившуюся 8 сессий подряд и ставшую рекордной с 2018 года.

Стоимость акций Cal-Maine Foods упала на 14,5%. Производитель продуктов питания отчитался о росте выручки более чем в два раза в минувшем финквартале, однако прибыль в расчете на акцию оказалась хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг Netflix Inc. поднимается на 4,1% после того, как аналитики CFRA улучшили рекомендацию для них сразу на две ступени, с "продавать" до "покупать", повысив при этом целевую цену на треть, до $310 с $225 за бумагу.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 3,6% после падения до минимума с 2014 года днем ранее. Бумаги стали лидером роста в индексе Dow Jones.

Среди 30 компаний, входящих в расчет индикатора, в минусе завершили торги только акции Merck & Co. и Walgreens Boots Alliance.

Капитализация Pfizer Inc. увеличилась на 1,1%. Фармкомпания сообщила о позитивных результатах клинических испытаний генной терапии для лечения гемофилии.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 345,09 пункта (1,05%) и составил 33220,8 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 66,06 пункта (1,75%) - до 3849,28 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 264,8 пункта (2,59%) и составил 10478,09 пункта.