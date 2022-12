Азиатские фондовые рынки растут в ходе последних торгов 2022 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу - последних в текущем году.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с новогодними праздниками.

Между тем азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с финансового кризиса 2008 года, согласно Bloomberg. Фондовые индексы Вьетнама и Южной Кореи снизились более всех остальных индикаторов АТР и вошли в число лидеров падения в мире, потеряв около четверти своей стоимости. В то же время индексы Индии и Индонезии стали теми немногими, которые завершают год в плюсе.

Инвесторы обеспокоены последствиями быстрого распространения COVID-19 в Китае для глобальных цепочек поставок. В то же время постепенный отказ властей КНР от жесткой антиковидной политики поддерживает настрой рынка, ждущего восстановление китайской экономики.

"Мы ожидаем, что в 2023 году дисконт к стоимости азиатских акций сократится из-за улучшения настроений на фоне открытия Китая и ожиданий продолжения повышения процентных ставок в США", - заявил управляющий Franklin Templeton Emerging Markets Equity Сукумар Раджа.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 МСК поднялось на 0,34%.

В число лидеров роста котировок входят акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+2,2%), крупнейшего ритейлера одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (+1,9%) и медицинской M3 Inc. (+1,8%).

Бумаги ритейлера Adastria Co. подскочили на 17,2% после того, как компания улучшила прогноз на текущий фингод и увеличила чистую прибыль более чем вдвое в период с марта по ноябрь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Бумаги разработчика видеоигр Netease Inc. растут на 4%, девелопера China Resources Land Ltd. - на 3,2% и производителя электрокаров Baidu Inc. - на 2,7%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding повышаются на 1,6%, JD.com Inc. - на 1,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,3% и выпускающей ПК Lenovo Group - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Котировки бумаг нефтедобывающих Woodside Energy Group и Santos Ltd. выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.