Оборот торгов на рынках Мосбиржи в 2022 г. вырос до рекордных 1,1 квадриллиона рублей

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2022 года вырос на 4,6% по сравнению с 2021 годом и составил 1,1 квадриллиона рублей, говорится в сообщении биржи.

Второй год подряд годовой объем сделок на рынках биржи превысил квадриллионный уровень, вновь обновлен его исторический максимум.

Рекордные результаты по итогам 2022 года зафиксированы на продемонстрировавших лучшую динамику объема торгов денежном рынке (рост на 41,2%), рынке зерна и сахара (рост в 4,9 раза).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в 2022 году составил 17,6 трлн рублей против 30,0 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов соответственно снизился до 69,5 млрд рублей со 117,6 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился до 19,6 трлн рублей с 22,4 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов уменьшился до 77,6 млрд рублей с 88,0 млрд рублей.

Объем сделок на срочном рынке снизился до 77,9 трлн рублей со 158,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов – до 307,8 млрд рублей с 621,7 млрд рублей.

На валютном рынке общий оборот сократился до 267,8 трлн рублей с 322,0 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке снизился до 1 трлн 058,6 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 262,9 млрд рублей в 2021 году.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 41,2% и составил рекордные 672,7 трлн рублей по сравнению с 476,4 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем операций увеличился до 2 трлн 659,0 млрд рублей с 1 трлн 868,0 млрд рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 11,4%, до 301,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133,0 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) снизился до 122,8 млрд рублей с 209,2 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 118,7 млрд рублей (32,3 тонн), серебром - 4,1 млрд рублей (78,7 тонн).

Объем торгов агропродукцией (зерно и сахар) вырос в 4,9 раза, до 71,1 млрд рублей с 14,6 млрд рублей. Среднедневной объем торгов увеличился до 280,9 млн рублей с 57,1 млн рублей.