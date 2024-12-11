Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне санкционных новостей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне санкционных новостей. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,9255 руб., что на 22,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 декабря на 3,2383 рубля, до 103,2707 руб., и увеличил курс евро на 2,3564 рубля, до 108,5588 руб.

"Рубль в среду заметно подешевел в паре с китайским юанем в рамках коррекции после семипроцентного роста на прошлой неделе. Поддержку рублю продолжают оказывать приостановка до конца года регулярных покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, жесткая денежно-кредитная политика и в целом уменьшение спроса на импорт в условиях высоких процентных ставок. В качестве еще одного положительного фактора для рубля отметим, что участники внешнеэкономической деятельности, по всей видимости, более или менее адаптировались к работе в условиях новых санкций против российской банковской системы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве. "Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что, в частности, ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые "косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счёт обхода санкций". Кроме того, согласно венгерскому председательству, санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.

Европейские СМИ напоминают, что эти меры должен еще утвердить Совет ЕС.

В ноябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в новый пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары. В сообщении венгерского председательства такие меры не упоминаются.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5% с 17,3% в октябре, на 2025 год - до 21,3% с 18,0%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ. Опрос проводился 6-10 декабря 2024 года. Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год был повышен до 3,8% с 3,7%. При этом ожидания по росту ВВП на 2025 год снизились до 1,5% с 1,8%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на текущий год ожидаемо существенно вырос - до 9,2% с 7,7%, на 2025 год - до 6,0% с 5,3%.

"Курс доллар/рубль: Прогноз на 2024 год - 92,6 рублей за доллар (предполагает средний курс в декабре 2024 года 103,0 рублей за доллар), на 2025 год - 102,0 рублей за доллар, на 2026 год - 104,0 рубля за доллар, на 2027 год - 106,6 рубля за доллар (в 2025-2027 годах рубль слабее на 6,6-7,4% по сравнению с октябрьским спросом)", - говорится в комментарии ЦБ относительно ожиданий аналитиков по курсу рубля.

Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября - начале декабря, последовавшее за этим укрепление курса национальной валюты может смягчить этот импульс, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Влияние курсовой динамики на рост цен в октябре-ноябре в целом было сдержанным, отмечают аналитики Банка России.

Экономика закончит 2024 год с более высоким, чем ожидалось, уровнем инфляционного давления, полагают эксперты. "Накопленный с начала года недельный рост цен идет по траектории, превышающей диапазон 8,0-8,5% (официальный прогноз ЦБ - ИФ) по итогам года", - подчеркивают они.

Риски завершения 2024 года с высокими текущими темпами роста цен увеличивают высокие инфляционные ожидания вкупе с возможным усилением разовых проинфляционных факторов (например, эффект переноса ослабления рубля), говорится в документе.

В то же время, замедление экономического роста, тренд на который сформировался, судя по оперативным данным, скажется на динамике потребительских цен с задержкой во времени, полагают эксперты.

На замедление роста цен, по их мнению, также повлияет более сдержанный рост кредитования, признаки которого уже наблюдаются, и запланированный с 2025 года возврат бюджета к параметрам бюджетного правила.

Подъем цен на нефть ускорил рост вечером в среду после публикации данных о запасах топлива и инфляции в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дорожают на 1% и торгуются на уровне $72,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже повысились в цене к этому времени на 1,36%, до $69,51 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,42 млн баррелей - до 421,95 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 декабря выросла на 20 базисных пунктов - до 20,64% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась на 1 базисный пункт - до 20,94% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 20,3% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 18,99% годовых.