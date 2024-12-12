На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на стабильных котировках нефти

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне стабильных цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня вырос на 7,5 копейки до 14,0005 рубля. При этом юань оказался на 14,66 копеек выше уровня действующего официального курса.

Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили 11 декабря в венгерском председательстве. Ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые "косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счет обхода санкций". Кроме того, согласно венгерскому председательству, санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.

Эти меры должен еще утвердить Совет ЕС. По данным источников Bloomberg, ограничения затронут более 50 физлиц и около 30 юрлиц. По словам собеседников агентства, под новые санкции подпадут также 45 российских нефтяных танкеров и несколько компаний, связанных с перевозкой топлива.

В том числе новый пакет санкций предусматривает продление разрешения Словакии экспортировать продукты из российской нефти в Чехию до начала июня 2025 года.

Инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, сообщил Росстат. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09% (в ноябре 2023 года инфляция составила 1,11%, а за январь-ноябрь 2023 года - 6,64%).

Годовая инфляция в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря. Инфляция за этот период составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 9 декабря составил 0,62%, с начала года - 8,76%.

Таким образом, инфляция с начала года на 9 декабря уже превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

Из данных за 9 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 9 декабря годовая инфляция в России ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,32%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,15% до $73,63 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,1%, до $70,35 за баррель.

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025 год ухудшена на 90 тысяч б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

В четверг Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.