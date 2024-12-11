Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.

Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.
Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году рассчитывает получить финансовый эффект от применения технологий искусственного интеллекта не ниже уровня 2024 года – 450 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В этом году мы считаем, что эта цифра (450 млрд рублей - ИФ) у нас должна быть достигнута. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. И на следующий год мы ставим задачу – не ниже этой цифры. Таким темпом наращивать ее, к сожалению, дальше не удастся. Но я думаю, что мы постараемся этот эффект каждый год немного наращивать", - сказал Греф в кулуарах форума AI Journey.

Он отметил ключевые направления, где Сбербанку удается зарабатывать от применения технологий искусственного интеллекта.

"Конечно, самая большая (составляющая финансового эффекта - ИФ) – это точность управления рисками. Стоимость риска у нас с помощью искусственного интеллекта падает", - подчеркнул Греф.

Остальной эффект приходится на оптимизацию процессов, более эффективную работу сотрудников, более точные рекомендации клиентам, персонализацию.

Сбербанк Сбер Герман Греф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне санкционных новостей

Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%, годовая ускорилась до 8,88%

Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции

Рынок акций РФ снизился в преддверии статданных по инфляции
Инфляция в России

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по ставке и инфляции на 2025 г.

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

ОПЕК+ в ноябре добыла на 222 тыс. б/с меньше плана

Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию
Хроники событий
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });