Сбербанк в 2025 г. планирует получить доход от технологий ИИ не ниже 450 млрд руб.

Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году рассчитывает получить финансовый эффект от применения технологий искусственного интеллекта не ниже уровня 2024 года – 450 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В этом году мы считаем, что эта цифра (450 млрд рублей - ИФ) у нас должна быть достигнута. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. И на следующий год мы ставим задачу – не ниже этой цифры. Таким темпом наращивать ее, к сожалению, дальше не удастся. Но я думаю, что мы постараемся этот эффект каждый год немного наращивать", - сказал Греф в кулуарах форума AI Journey.

Он отметил ключевые направления, где Сбербанку удается зарабатывать от применения технологий искусственного интеллекта.

"Конечно, самая большая (составляющая финансового эффекта - ИФ) – это точность управления рисками. Стоимость риска у нас с помощью искусственного интеллекта падает", - подчеркнул Греф.

Остальной эффект приходится на оптимизацию процессов, более эффективную работу сотрудников, более точные рекомендации клиентам, персонализацию.