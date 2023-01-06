Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне стабилизации нефти

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем, а изменения юаня незначительные; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации нефти после заметного падения в первые два торговых дня нового года.

Курс доллара составил 72,035 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 14,5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,6025 руб./EUR1, подешевев на 62,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к середине дня на 36 копеек - до 73,64 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,2 копейки - до 10,429 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренный рост к доллару и евро в ходе дневных торгов 6 января благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые индексы в целом показывают разнонаправленную динамику.

Цены на нефть после умеренного повышения накануне на данных о снижении запасов бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе к середине торгов пятницы перешли к небольшому снижению, но остаются выше минимальных уровней этой недели. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве подешевели на 0,24% - до $78,5 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,26% - до $73,48 за баррель. Накануне обе марки подорожали на 1,1%. Тем временем за первые две сессии 2023 года цены на нефть упали более чем на 9%.