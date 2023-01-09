Уолл-стрит завершила торги пятницы резким подъемом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали активный подъем по итогам торгов в пятницу благодаря сигналам о замедлении роста зарплат в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 700,53 пункта (2,1%) и составил 33630,61 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 86,98 пункта (2,3%) - до 3895,08 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 264,05 пункта (2,6%) и составил 10569,29 пункта.

За минувшую неделю Dow прибавил 1,5%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq - 1%, при этом Nasdaq и S&P 500 прервали череду снижений, длившуюся четыре недели.

Количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в декабре увеличилось на 223 тыс. - минимальными темпами с декабря 2020 года, показал обнародованный в пятницу отчет Минтруда.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще более слабого роста - на 203 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали подъем на 200 тыс.

При этом безработица в США в декабре понизилась до 3,5% с пересмотренного ноябрьского показателя в 3,6%. Ранее сообщалось, что в ноябре безработица составляла 3,7%, и аналитики прогнозировали ее сохранение на этом же уровне.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 4,6% после подъема на 4,8% в ноябре. Аналитики ожидали роста на 5%.

"Отчет Минтруда является идеальным с точки зрения Федрезерва, поскольку он указал на замедление роста зарплат при сохранении устойчивого роста рабочих мест, - заявил портфельный управляющий в Commonwealth Financial Network Питер Эсселе. - С учетом продолжающегося движения основного показателя инфляции в нужном направлении возрастает вероятность, что Федрезерву все же удастся добиться мягкой посадки в экономике. Если это случится, 2023 год может оказаться одним из лучших годов для рынков".

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре упал до 49,6 пункта по сравнению с 56,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение индикатора - до 55 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Показатель опустился ниже данной отметки впервые с мая 2020 года.

Акции Southwest Airlines Co. подорожали на 4,6%, хотя авиакомпания предупредила, что может зафиксировать убыток в четвертом квартале 2022 года после отмены свыше 16,7 тыс. рейсов в США из-за снежного шторма.

Капитализация Tesla увеличилась на 2,5%. Производитель электромобилей снизил цены на электрокары Tesla Model 3 и Model Y в Китае более чем на 10% на фоне усиления конкуренции на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Котировки бумаг World Wrestling Entertainment, организатора турниров по реслингу, подскочили на 17% на новости, что ушедший в прошлом году в отставку глава компании Винс Макмэн вернулся в совет директоров. Ранее WSJ со ссылкой на источники написала, что он намерен инициировать процесс продажи компании.

Цена акций Bed Bath & Beyond упала на 22,5%. Ритейлер сообщил о высокой вероятности начала процедуры банкротства.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стали бумаги Intel Corp., подорожавшие на 4,25%. Все 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в плюсе, минимальный рост показали акции UnitedHealth Group - всего на 0,01%.