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SEC обвинила McDonald's в сокрытии обстоятельств увольнения бывшего CEO компании

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против McDonald's Corp. и бывшего главы компании Стива Истербрука, касающиеся раскрытия обстоятельств его увольнения, говорится в сообщении SEC.

Истербрук был уволен в 2019 году из-за отношений с коллегой. Тогда компания не предъявила ему никаких претензий, и он смог получить выходное пособие и выплаты в размере свыше $105 млн. Менее чем через год компания потребовала вернуть выходное пособие после появления информации о служебных романах экс-CEO с еще тремя коллегами по работе.

"Предположительно сокрыв масштаб нарушений при проведении внутренней проверки, Истербрук предал доверие акционеров и по сути обманул их", - отметил Гурбил Гревал из SEC.

Истербрук достиг договоренности с SEC, в рамках которой в обмен на снятие обвинений без признания вины он согласился выплатить штраф в размере $400 тыс. и отказаться от занятия руководящих постов в течение пяти лет. Компания не подверглась взысканию благодаря активному сотрудничеству с комиссией.

Акции McDonald's дешевеют на 0,3% в начале торгов в понедельник. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 14,3%, до $197,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 9%.

McDonald's США
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