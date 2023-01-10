Экс-CEO Delivery Club стал директором по e-commerce "Магнита"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Директором по электронной коммерции в ПАО "Магнит" назначен Гюванч Донмез, бывший CEO Delivery Club, сообщила пресс-служба ритейлера.

В новой должности Донмез будет отвечать за формирование стратегии цифровых каналов продаж, масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции и так далее. Он приступит к исполнению своих обязанностей, когда получит разрешение на работу, уточняют в компании.

До прихода в "Магнит" Донмез возглавлял Delivery Club и был руководителем фудтеха в "О2О холдинге" (куда до сентября 2022 года входил Delivery Club). Ранее Донмез был гендиректором подразделения DP Eurasia N.V. - франчайзи бренда Domino's Pizza.

У "Магнита" есть онлайн-проекты доставки - собственные и партнерские (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайн-аптека, доставка косметики и партнерства). Сервисы e-commerce "Магнита" охватывают 11,3 тысячи офлайн-магазинов и 25 дарксторов в 66 регионах и 494 населенных пунктах. 70% текущей выручки сегмента генерируется за пределами Москвы и Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка.