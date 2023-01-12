Рынок акций США вырос

Nasdaq завершил подъемом 4-е торги подряд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в среду в ожидании свежих данных об инфляции.

При этом Nasdaq Composite завершил "в плюсе" четвертые торги подряд, чего не происходило с сентября прошлого года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции будет опубликована в четверг.

Аналитики в среднем ожидают замедления темпов роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

"Инвесторы, похоже, находятся в ожидании дальнейшего замедления инфляции, - полагает ведущий аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Эйтс. - Новости об устранении "пробок" в глобальных цепочках поставок и открытие экономики Китая означают, что в конечном итоге рынки вновь обретают оптимизм".

Тем не менее, представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок.

ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне.

"Я поддерживаю принятие дальнейших мер для возврата инфляции к нашему целевому значению, - сказала она. - В последние месяцы мы наблюдали снижение некоторых показателей инфляции, но нам еще предстоит немало работы, так что я ожидаю продолжения подъема ставки".

Несколько топ-менеджеров Rivian Automotive Inc. покинули производителя электромобилей в последние месяцы, пишет MarketWatch. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании. В прошлом году Rivian не смогла достичь заявленных объемов производства в 25 тыс. машин. Компания сообщила, что выпуск был примерно на 700 электромобилей ниже из-за дефицита запчастей.

Котировки акций Rivian выросли на 3,8% в среду. При этом с момента выхода автопроизводителя на открытый рынок в ноябре 2021 года они упали почти на 80%.

Цена акций сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond по итогам прошедших торгов взлетела на 68,6%, несмотря на слабую отчетность. Компания существенно увеличила чистый убыток в третьем финквартале, который завершился 26 ноября, при сокращении выручки на треть. Скорректированный убыток составил $3,85 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали его на уровне $2,61.

Авиастроительный концерн Boeing Co. сообщил, что поставки коммерческих самолетов клиентам в 2022 году выросли в 1,4 раза - до 480 лайнеров. Акции компании подорожали на 0,7%.

Стоимость бумаг Tyson Foods поднялась на 0,4%. Производитель продуктов питания намерен инвестировать $180 млн в развитие предприятия в штате Иллинойс и увеличить число сотрудников, работающих на нем, примерно на 400 человек.

Между тем цена акций Intuitive Surgical упала на 4,2%. Производитель хирургических роботов и систем объявил предварительные финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 268,91 пункта (0,8%) - до 33973,01 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp., подорожавшие на 3%, Home Depot Inc. - на 2,6% и Apple Inc. - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 50,36 пункта (1,28%), достигнув 3969,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 189,04 пункта (1,76%), завершив сессию на отметке 10931,67 пункта.