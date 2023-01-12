Рубль почти не меняется на старте торгов к доллару и юаню из-за отсутствия ярких сигналов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США слабо снижается, юань едва заметно растет на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль почти не меняется из-за отсутствия сильных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,685 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,52 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 10,077 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после заметного роста в среду демонстрирует слабые смешанные колебания к доллару и юаню утром в четверг в отсутствие заметных торговых идей. На биржевых площадках у глобальных инвесторов нет единого настроя в проявлении "аппетита к риску". На нефтяном рынке наблюдается торможение восходящего тренда. Котировки нефти пытаются сохранить тенденцию к росту, но ощутимо сбавили темпы.

Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией свежих данных по инфляции в США. В четверг появится статистика по потребительской инфляции за декабрь, которая может показать дальнейшее замедление роста цен.

В среду нацвалюта подросла на информации о предпринимаемых Банком России мерах по стабилизации ситуации на финансовых рынках. ЦБ в соответствии с опубликованным Минфином порядком c 13 января 2023 года возобновит проведение операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Для минимизации влияния этих операций на динамику курса Банк России будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

Минфин РФ с 13 января по 6 февраля планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на общую сумму 54,5 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $82,75 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытии предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,51 за баррель, что на 0,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг не демонстрируют единого настроя: китайский CSI300 снижается на 0,07%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,33%, южнокорейский Kospi вырос на 0,34%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не меняется, опустившись на 0,02%.

Американские фондовые индексы выросли в среду в ожидании свежих данных об инфляции. Аналитики в среднем ожидают замедления темпов роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

Тем не менее представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок. ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне.