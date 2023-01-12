Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Недвижимость на наиболее перегретых рынках жилья в США может упасть в цене более чем на 25% по сравнению с максимумами, достигнутыми летом прошлого года, на фоне сложной ситуации в экономике и роста ставок по ипотеке, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Этот прогноз, в частности, касается таких городов, как Сан-Хосе, Остин, Финикс и Сан-Диего, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет команды аналитиков банка под руководством Лотфи Каруи. В некоторых городах цены уже упали на 10% и более.

В США в целом дома в этом году подешевеют примерно на 10% относительно показателей июня 2022 года, ожидают эксперты.

"Это будет достаточно умеренный спад, чтобы избежать масштабного ипотечного кризиса, и резкий всплеск неплатежей и изъятия собственности во всей стране представляется маловероятным", - говорится в докладе.

По мнению аналитиков Goldman, ставка по 30-летней ипотеке в США составит 6,5% в конце 2023 года, а затем снизится до 6,15% в 2024 году.

"Такая траектория приведет к постепенному снижению доступности жилья после небольшого улучшения в последние два месяца", - отметили эксперты.