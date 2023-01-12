Рынок акций РФ в четверг показал смешанную динамику "фишек"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне подорожавшей нефти и возросшей волатильности в США после выхода блока статистики, спровоцировавшей фиксацию прибыли игроками. Индекс МосБиржи забуксовал на подходе к рубежу 2200 пунктов из-за очередного укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2185,93 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1015,94 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 по Москве подешевел до 67,8 рубля (-0,94 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,9% "префы"), ВТБ (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+3,9%), Polymetal (+2,5%), расписки OZON (+2,1%), бумаги "ММК" (+1,4%), "Аэрофлота" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "Северстали" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в четверг рынок акций взял паузу в активных покупках. Утренняя просадка была компенсирована в большей степени выросшими бумагами металлургов, несмотря на продолжающееся укрепление рубля. Инвесторы делают ставку на перспективы конъюнктурного развития компаний, в том числе формирование внутреннего спроса для представителей черной металлургии. Уверенно торговался строительный сектор, преимущественно за счет акций ГК "Самолет" (+1,6%), которые заметно недооценены рынком. Из лидеров роста эксперт также выделил бумаги HeadHunter (+2,3%) на фоне продажи 22,68% акций группе Kismet.

""Хуже рынка" выглядели нефтегазовый и электроэнергетический секторы. Давление на акции "Газпрома" оказало укрепление рубля, а также трудности на газовом рынке. Представители электроэнергетики в большей степени корректировались после недавнего роста. Технически индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста к отметке 2200 пунктов. Драйвером может вновь выступить финансовый сектор, а именно бумаги Сбербанка", - полагает Жильников.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ консолидируется перед новой волной роста, хотя отдельные бумаги торговались в уверенном "плюсе". В частности, выросли расписки OZON на фоне международного расширения бизнеса (компания открыла офис в Кыргызстане - это уже третья страна СНГ после Белоруссии и Казахстана), также подорожали золотодобывающие компании, реагируя на позитивную динамику желтого металла (цена золота поднялась в район $1900 за унцию) в условиях продолжающейся скупки золота национальными центральными банками, отмечает эксперт.

Замедлили подъем акции "Аэрофлота" после активного роста в первой половине недели на фоне серии позитивных корпоративных новостей. Компания заметно улучшила ситуацию с обеспечением летной техники, включая перспективы лизинга 63 новых российских самолетов на 2023-2025 годы; тем не менее, пока сложно говорить об устойчивом росте акций, так как перспективы возвращения к прибыльности остаются неопределенными, считает аналитик.

Нефть продолжает рост на ожиданиях восстановления и дальнейшего увеличения спроса в Китае. Уже в период новогодних праздников с 21 января ожидается существенный прирост потребления авиатоплива и топлива для автомобилей, полагает эксперт. Во-вторых, в феврале начнет действовать европейское эмбарго на поставки российского топлива. Соответственно, по его мнению, рынок вновь может не досчитаться существенных объемов энергоносителей из-за логистических проблем перевода поставок из Европы в Азию. В Минэнерго США полагают, что влияние данной меры на общий топливный баланс может оказаться более значимым, чем последствия нефтяного эмбарго. В-третьих, прогнозы резкого охлаждения европейской и американской экономик пока не оправдываются, а это означает, что просадка потребления нефти будет не столь значительной, как предполагалось ранее, считает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг торговался в смешанном ключе, индекс МосБиржи курсировал на подступах к отметке 2200 пунктов. Сдерживающим фактором выступало укрепление рубля, хотя внешнерыночный фон был в целом благоприятным. Цены на нефть продолжили рост, несмотря не неожиданно сильный рост запасов в США - сигналы о том, что компании из КНР перед новогодними праздниками по лунному календарю начали активно покупать нефть, перевесили статистический негатив.

Данные о динамике потребительских цен в США за декабрь совпали с консенсусом аналитиков и обозначили тот факт, что тренд на снижение темпов инфляции сохраняется. В месячном выражении зафиксирована дефляция - ИПЦ снизился на 0,1%, отмечает эксперт.

В конце торговой недели будут опубликованы данные по торговому балансу КНР по итогам декабря и по объему промпроизводства еврозоны в ноябре минувшего года. В США в пятницу с публикации финрезультатов крупнейших банков стартует сезон корпоративных отчетностей. На российском рынке ситуация в пятницу вряд ли принципиально изменится, учитывая фактор конца недели, однако покорения локальных вершин исключать нельзя при сопутствующей внешней конъюнктуре или появлении позитивных корпоративных новостей; прогноз по индексу Мосбиржи на 13 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил рост акций "Соллерса" (+5,2%) на фоне неплохого отчета компании и новостей об открытии новых дилерских центров в Хабаровске и Благовещенске. Котировки расписок Headhunter выросли на сообщениях о том, что организация "Эльбрус Капитал" продала компании Kismet Capital Group 22,68% акций Headhunter. Kismet владеет 99,9% в капитале Avito, то есть HeadHunter, возможно, сможет расширить свое присутствие на рынке трудоустройства, полагает аналитик.

Акции "Сургутнефтегаза" просели на фоне укрепления рубля, так как из-за этого снижается стоимость долларовой "кубышки" компании в рублевом эквиваленте. Нефть растет на ожиданиях увеличения спроса со стороны Китая и снижения объемов поставок из РФ. До завершения сессии Brent будет торговаться в диапазоне $82,5-86 за баррель, считает эксперт.

Стратег Альфа-банка Джон Волш полагает, что замедление инфляции в США может оказать поддержку в дальнейшем росте фондовых рынков, поскольку статистика может стать сигналом для ФРС о том, что предыдущие повышения процентных ставок возымели желаемый эффект. Теперь рынок рассчитывает на повышение ставки ФРС на 25 б.п. 1 февраля - это должно поддержать ралли на рынке акций, отмечает эксперт.

Тем временем в пятницу стартует сезон отчетности за IV квартал, откроют его крупнейшие банки США. Учитывая, что инвесторы в целом пессимистично оценивают перспективы экономического роста и что оценки компаний остаются завышенными, прибыль компаний за IV квартал и прогнозы на 2023 год, как ожидается, будут ниже ожиданий рынка. Это создает понижательное давление для фондовых рынков, говорит Волш.

В Азии в четверг преобладал рост индексов акций в ожидании данных об инфляции в США (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,8-1%), но в США динамика смешанная при возросшей волатильности (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, Nasdaq теряет 0,3%).

Потребительские цены в США (индекс СPI) в декабре выросли на 6,5%, как и ожидалось, замедлившись после роста на 7,1% в ноябре. Базовая инфляция (индекс Core СPI) также ожидаемо опустилась до 5,7% с ноябрьских 6%.

Некоторые инвесторы полагают, что ФРС может приступить к снижению ставок во втором полугодии, если экономика США начнет демонстрировать признаки рецессии.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс., сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг сохраняют оптимизм. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $83,96 за баррель (+1,6% и +3,2% в среду), февральская цена WTI - $78,49 за баррель (+1,4% и +3,1% накануне).

Поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 4,11 млн баррелей (ожидался рост на 0,75 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,35 млн).

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+9,2%), ПАО "Россети Сибирь" (+8,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+8% и +27,2% "префы"), ПАО "Светофор групп" (+5,2%), "Соллерса" (+5,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4,6%).

Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в декабре 2022 года выросли в годовом выражении в 1,7 раза (на 67,7%), к ноябрю - в три раза. По итогам года компания снизила продажи лишь на 24,7%, что в 2,4 раза лучше рынка, упавшего почти на 60%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Доля группы на российском рынке в декабре взлетела до 17,2% (+12,1 п.п. и +9,3 п.п. к ноябрю).

Подешевели бумаги ПАО "Россети Ленэнерго" (-17,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-16,4% и -7,6% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-16,3%), ПАО "Фармсинтез" (-6,3%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 21,46 млрд рублей (из них 6,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,43 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,62 млрд рублей на акции "Газпрома").