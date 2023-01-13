Газ в Европе снова стал дороже $700 за тысячу кубометров

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе снова поднялась выше $700 за тысячу кубометров, несмотря на мягкую погоду и высокую выработку электроэнергии за счет ветряных установок. При этом цены пока не откликнулись на ожидаемое на будущей неделе сильное похолодание в Европе.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 35,5 млн куб. м. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: ""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 35,5 млн куб. м на 13 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Европейский рынок

Цены на европейском рынке просели из-за более теплого, чем ранее ожидалось, прогноза погоды до конца рабочей недели и сильной выработке электроэнергии за счет ветра.

После падения в среду ниже $700 за тысячу кубометров контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах восстановился до $728 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс - $778.

Азиатские котировки остаются выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $955.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели обеспечила в среднем 27% энергобаланса по ЕС (в четверг было 30%) после 24% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 82,33% - это на 18 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

За газовые сутки 11 января запасы сократились на 0,22 процентного пункта. Это примерно в два раза меньше, чем обычно в эти дни в предыдущие годы.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 6 января) запасы не сократились, а даже выросли - на символические 300 млн куб. м. Прогноз S&P Global предполагал сокращение на 200 млн куб. м. Причиной такой необычной динамики стала теплая погода и неожиданно быстрое восстановление добычи после сбоя, вызванного холодами в конце декабря.

Текущий уровень резервов составляет 60%, что почти соответствует средним показателям за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.