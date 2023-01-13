Газ в Европе снова стал дороже $700 за тысячу кубометров
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе снова поднялась выше $700 за тысячу кубометров, несмотря на мягкую погоду и высокую выработку электроэнергии за счет ветряных установок. При этом цены пока не откликнулись на ожидаемое на будущей неделе сильное похолодание в Европе.
Украинский транзит
Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней.
"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 35,5 млн куб. м. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.
ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.
В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: ""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 35,5 млн куб. м на 13 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".
Европейский рынок
Цены на европейском рынке просели из-за более теплого, чем ранее ожидалось, прогноза погоды до конца рабочей недели и сильной выработке электроэнергии за счет ветра.
После падения в среду ниже $700 за тысячу кубометров контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах восстановился до $728 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс - $778.
Азиатские котировки остаются выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $955.
Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели обеспечила в среднем 27% энергобаланса по ЕС (в четверг было 30%) после 24% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.
Запасы газа в Европе
Текущий уровень запасов в Европе сократился до 82,33% - это на 18 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).
В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".
За газовые сутки 11 января запасы сократились на 0,22 процентного пункта. Это примерно в два раза меньше, чем обычно в эти дни в предыдущие годы.
Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%.
Запасы в США
Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.
За очередную отчетную неделю (закончилась 6 января) запасы не сократились, а даже выросли - на символические 300 млн куб. м. Прогноз S&P Global предполагал сокращение на 200 млн куб. м. Причиной такой необычной динамики стала теплая погода и неожиданно быстрое восстановление добычи после сбоя, вызванного холодами в конце декабря.
Текущий уровень резервов составляет 60%, что почти соответствует средним показателям за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.