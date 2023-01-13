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Минсельхоз призвал ужесточить ответственность регионов при доведении госсредств до аграриев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ разработал поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства, которые повышают ответственность регионов за своевременное доведение средств федерального бюджета до аграриев.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Согласно пояснительной записке, Минсельхоз предлагает установить условие об уменьшении на 10% лимита субсидии, предусмотренного субъекту РФ в федеральном бюджете на текущий финансовый год, в случае, если региональные власти в первом квартале доведут до получателей менее 40% общего объема субсидий. Для Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей этот показатель предлагается установить на уровне менее 50%, для регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - менее 20%.

Объем субсидий рассчитывается в соответствии с правилами госпрограммы.

Как поясняется в записке, "установление различных требований к уровню доведения средств для отдельных субъектов Российской Федерации обусловлено природно-климатическими особенностями, а также спецификой ведения сельского хозяйства в этих регионах".

"Введение указанных мер позволит повысить уровень финансовой дисциплины субъектов Российской Федерации в целях наиболее рационального распределения средств федерального бюджета", - говорится в документе.

Как заявлял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в середине декабря прошлого года, доведение средств до получателей находится под особым контролем ведомства. Введение системы авансирования затрат позволила существенно активизировать эта работу - "по основной госпрограмме до получателей (к середине декабря - ИФ) доведено около 90% средств", сообщал он. Весь объем господдержки поручалось направить аграриям до 26 декабря.

Минсельхоз РФ
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