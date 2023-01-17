Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Казахстан выплатит России около 20 млрд тенге (более $43 млн по текущему курсу - ИФ) за покупку 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР).

"Примерная сумма - около 20 млрд тенге. Это весь пакет акций. В пределах 5 млрд ежегодно. Мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет", - сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Он уточнил, что покупка доли в ЕАБР будет отражена в республиканском бюджете 2024 года.

В числе преимуществ увеличения доли Казахстана в ЕАБР Жамаубаев назвал возможность реализации инвестиционных проектов на территории страны.

"Во-первых, здесь увеличивается доля Казахстана. Мы являемся фактически вторым крупным членом в ЕАЭС. Важно, чтобы доля Казахстана была больше в данном банке и больше инвестпроектов будут реализованы в Казахстане. Во-вторых, это помогает избегать определенных санкции Запада", - сказал он.

Совет ЕАБР 16 января одобрил перераспределение уставного капитала банка между государствами-участниками. Часть принадлежащего России пакета акций равномерно перераспределяется, в результате ее доля снизится с 65,98% до 44,79%. Доля Казахстана в ЕАБР вырастет до 37,29% (сейчас 32,99%), Армения и Киргизия будут владеть по 4,23% (по 0,01%), доля Белоруссии увеличится до 5,21% (0,99%), Таджикистана - до 4,26% (0,03%).

Ранее Жамаубаев говорил, что Казахстан может выплатить России 25-30 млрд тенге за 4,2% доли в банке.

В конце июня 2022 года глава ЕАБР Николай Подгузов говорил, что банк продолжит финансировать проекты в России и Белоруссии с учетом существующих санкционных ограничений, при этом доля таких проектов в портфеле банка может снизиться.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).