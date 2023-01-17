Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Казахстан выплатит России около 20 млрд тенге (более $43 млн по текущему курсу - ИФ) за покупку 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР).

"Примерная сумма - около 20 млрд тенге. Это весь пакет акций. В пределах 5 млрд ежегодно. Мы разбили на 3-4 года, чтобы не было нагрузки на республиканский бюджет", - сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Он уточнил, что покупка доли в ЕАБР будет отражена в республиканском бюджете 2024 года.

В числе преимуществ увеличения доли Казахстана в ЕАБР Жамаубаев назвал возможность реализации инвестиционных проектов на территории страны.

"Во-первых, здесь увеличивается доля Казахстана. Мы являемся фактически вторым крупным членом в ЕАЭС. Важно, чтобы доля Казахстана была больше в данном банке и больше инвестпроектов будут реализованы в Казахстане. Во-вторых, это помогает избегать определенных санкции Запада", - сказал он.

Совет ЕАБР 16 января одобрил перераспределение уставного капитала банка между государствами-участниками. Часть принадлежащего России пакета акций равномерно перераспределяется, в результате ее доля снизится с 65,98% до 44,79%. Доля Казахстана в ЕАБР вырастет до 37,29% (сейчас 32,99%), Армения и Киргизия будут владеть по 4,23% (по 0,01%), доля Белоруссии увеличится до 5,21% (0,99%), Таджикистана - до 4,26% (0,03%).

Ранее Жамаубаев говорил, что Казахстан может выплатить России 25-30 млрд тенге за 4,2% доли в банке.

В конце июня 2022 года глава ЕАБР Николай Подгузов говорил, что банк продолжит финансировать проекты в России и Белоруссии с учетом существующих санкционных ограничений, при этом доля таких проектов в портфеле банка может снизиться.

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

Казахстан ЕАБР Ерулан Жамаубаев Армения Киргизия Белоруссия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Цена на газ в ЕС приблизилась к $600/тыс. куб. м на смягчении прогноза погоды

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

В РФ предлагают с марта повысить акциз на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%

Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году

Глобальные продажи электромобилей подскочили почти на 70% в 2022 году

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });