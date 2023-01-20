Связанные с Parus Asset Management компании стали резидентами САР в Калининграде

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский (Калининградская область) пополнили международные компании общества с ограниченной ответственностью (МКООО) "Васса холдинг лимитед" и "Принстар лимитед", говорится в материалах управляющей компании САР.

Запись в реестр резидентов САР внесена 18 января. Основная деятельность компаний связана с вложениями в ценные бумаги, операциями с недвижимостью, строительством.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции обе компании были зарегистрированы на Кипре с наименованиями Vassa Holding Limited и Prinstar Limited. Учредителем "Принстар лимитед" выступает кипрская Vassa, а учредителями калининградской "Вассы холдинг лимитед" - две казахстанские компании: ТОО "Leto Investments" ("Лето Инвестментс") и ТОО "CP Invest Limited" ("СП Инвест Лимитед").

Генеральным директором обоих МКООО является гражданин России Алексей Сивяков, он же возглавляет казахстанскую "СП Инвест Лимитед". В свою очередь учредителем "СП Инвест Лимитед", по данным казахстанского портала egov, выступает Сергей Егоров.

В России Егоров является совладельцем (12,5%) ООО "Парус Управление активами" (Parus Asset Management). УК Parus Asset Management была создана основателями компаний Knight Frank Russia (ныне - NF Group) и Central Properties в качестве самостоятельного подразделения для привлечения инвестиций и управления коммерческой недвижимостью.

По данным из открытых источников, Сивяков является членом совета директоров Parus Asset Management.