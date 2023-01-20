Глава JPMorgan больше не будет получать "специальную премию" по итогам года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Совет директоров американского банка JPMorgan Chase & Co. прислушался к недовольству инвесторов, связанному с размером вознаграждения главного исполнительного директора Джейми Даймона, решив не выплачивать ему так называемую специальную премию, ранее составлявшую более $50 млн.

В заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США совет директоров JPMorgan сообщил, что в 2022 году Даймон не получил "специальную премию" и что в дальнейшем совет не будет ее выплачивать. Даймон получил ту же зарплату, что и годом ранее, - $34,5 млн.

В мае акционеры проголосовали против предоставления Даймону бонусов в виде опционов после того, как в 2021 году он получил компенсацию в $84,4 млн, при этом опционы в размере $52,6 млн были даны Даймону в качестве мотивации, чтобы он оставался в компании "значительное количество лет". Даймон возглавляет JPMorgan с 2005 года.

Базовая зарплата Даймона составляет $1,5 млн, при этом ему полагается ежегодное вознаграждение в размере $33 млн. По данным Forbes, состояние Даймона составляет $1,6 млрд.

Акции JPMorgan дешевеют на 0,05% на предварительных торгах в пятницу.