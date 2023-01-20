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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по сниженным ставкам

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке, говорится в комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

По предварительным данным, в декабре продолжилось наращивание розничного кредитования в основном за счет долгосрочного сегмента, что было обусловлено сохранением высокого спроса на ипотеку под влиянием ожиданий сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки.

"При этом в декабре наметилась тенденция к постепенному отказу как застройщиков, так и банков от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке", - говорится в комментарии.

В сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года, повышением ставки по такой ипотеке на 1 п.п. и расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог ДДУ, указывает ЦБ.

Однако часть платежеспособного спроса может быть перераспределена в пользу расширенной программы семейной ипотеки, тем самым поддерживая высокую кредитную активность в ипотечном сегменте.

"В ближайшие месяцы можно ожидать сохранения умеренной динамики задолженности по прочим потребительским кредитам с учетом возросшей склонности населения к сбережению и введения с начала 2023 года макропруденциальных лимитов на отдельные высокорисковые операции в сегменте необеспеченного потребительского кредитования", - говорится в комментарии регулятора.

ЦБ РФ
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