Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Быстрое ужесточение Федеральной резервной системой денежно-кредитной политики создало серьезные опасения в отношении перспектив экономики США, и в последний год инвесторы видели лишь два варианта развития ситуации - болезненную рецессию или замедление экономического роста.

Однако неожиданная устойчивость, которую демонстрируют рынок труда и потребительские расходы, а также сигналы стабилизации спроса на автомобили и жилую недвижимость, показывают, что, помимо сценариев жесткой и мягкой посадки экономики, существует третий вариант, казавшийся невозможным еще несколько недель назад, - ускорение экономического роста в США, пишет The Wall Street Journal.

Экономист Renaissance Macro Нил Датта назвал такой вариант сейчас реальным.

Многие из руководителей ФРС по-прежнему говорят о том, что ожидают замедления темпов повышения американского ВВП в этом году. Это, по мнению эксперта, говорит о "нежелании признавать очевидность того, что экономика вновь набирает рост".

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 4,5 процентного пункта с марта 2022 года - до 4,5-4,75% годовых. Темпы повышения были максимальными с начала 1980-х годов, и экономисты ожидали, что такое ужесточение денежно-кредитной политики ограничит инвестиции и объемы найма сотрудников бизнесом.

Однако макростатистика показывает обратное. Число рабочих мест в январе 2023 года увеличилось на 517 тысяч, безработица упала до 3,4% - минимума с мая 1969 года. Количество открытых вакансий в декабре выросло до 11 млн с 10,4 млн месяцем ранее.

Сильные данные шокировали экспертов, поскольку предыдущие отчеты указывали на то, что рост процентных ставок начал ограничивать объемы найма, говорит главный экономист по США Barclays Марк Джаннони. По его словам, статистика говорит о том, что политика ФРС "оказала менее существенное давление на рынок труда, чем мы ожидали".

Для Федрезерва проблема заключается в том, что компании по-прежнему смогут поднимать цены на свои товары и услуги, перекладывая растущие расходы на покупателей, поскольку в целом доходы населения увеличиваются, отмечает WSJ. При этом потребительские расходы смещаются больше в сторону сферы услуг, и это позволяет предположить, что спрос на рабочую силу продолжит повышаться.

Экономисты Goldman Sachs на прошлой неделе понизили прогноз вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев до 25% с 35%. Они ожидают, что инфляция в Штатах в 2023 году замедлится до 3%, а безработица увеличится до 4% при повышении ВВП примерно на 2%, что ниже долгосрочного тренда.

В случае если экономический рост в США начнет ускоряться, Федрезерву придется поднять ставку выше, чем было бы нужно, чтобы добиться замедления инфляции до 2% в ближайшие годы.

"По нашему мнению, "беспосадочный" сценарий - это лишь ожидание жесткой или мягкой посадки", - отмечает главный экономист по США Morgan Stanley Эллен Центнер.

Многие экономисты по-прежнему ждут рецессии в американской экономике, пишет WSJ. Некоторые отмечают, что Федрезерв повысил ставку так быстро, что экономике не хватило времени почувствовать все последствия ужесточения политики.

В последний раз, когда американский ЦБ поднял ставку до текущих уровней (начало 2006 года), понадобилось 1,5 года, чтобы это начало сказываться на рынке труда.

По данным CME Group, фьючерсный рынок оценивает в 90% вероятность того, что ФРС поднимет ставку выше 5% к июню. В январе такие шансы оценивались в 45%.

Трейдеры видят 45%-ю вероятность того, что ставка ФРС остается выше 5% до конца текущего года.