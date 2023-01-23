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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Квартальная чистая прибыль Baker Hughes сократилась на 38%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $182 млн, или 18 центов в расчете на акцию, против $294 млн, или 32 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила 38 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 8%, до $5,91 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 40 центов на акцию при выручке в $6,06 млрд.

Baker Hughes сообщила, что за последний квартал она получила новые заказы на сумму $8 млрд против $6,66 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале повысилась на 12% в годовом выражении и достигла $3,58 млрд. В то же время показатель в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличилась всего на 1%, до $2,33 млрд.

В Северной Америке компания нарастила выручку на 37%, до $1,03 млрд, в Латинской Америке - на 32%, до $601 млн, на Ближнем Востоке и в Азии - на 16%, до $1,37 млрд. В Европе, СНГ и странах Центральной и Южной Африки показатель упал на 27%, до $577 млн.

За последние три месяца капитализация Baker Hughes увеличилась на 18,9% (до $31,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 5,9%.

Baker Hughes США
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