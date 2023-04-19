Квартальная выручка Baker Hughes выросла на 18%, сильнее прогнозов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes увеличила чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $576 млн, или $0,57 в расчете на акцию, против $72 млн, или $0,08 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль повысилась до 28 центов с 15 центов на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали этот показатель на уровне 26 центов на акцию.

Квартальная выручка выросла на 18%, до $5,72 млрд, при прогнозе на уровне $5,55 млрд.

Компания сообщила, что за последний квартал она получила новые заказы на сумму $7,63 млрд против $6,84 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале повысилась на 19% в годовом выражении и достигла $3,58 млрд. В то же время показатель в сегменте промышленных и энергетических технологий увеличился на 18%, до $2,14 млрд.

В Северной Америке компания нарастила выручку на 20%, до $992 млн, в Латинской Америке - на 50%, до $661 млн, на Ближнем Востоке и в Азии - на 23%, до $1,35 млрд. В Европе, СНГ и странах Центральной и Южной Африки показатель упал на 12%, до $581 млн.

За последние 12 месяцев капитализация Baker Hughes снизилась на 16,5% (до $29,48 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 6,8%.