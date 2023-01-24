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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минфин РФ 25 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 26240

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 25 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26242, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Минфин РФ
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