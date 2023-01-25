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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Листинг акций "Квадры" на Московской бирже прекращен с 25 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Листинг акций ПАО "Квадра" на "Московской бирже" прекращен со среды, говорится в сообщении ПАО.

О намерении перестать торговаться на бирже компания уведомляла в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года акционером "Квадры" стал "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом"), выкупивший 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты его доля увеличилась до 95,02%. В конце июля была запущена процедура squeeze-out "Квадры".

РИР планирует завершить все юридические формальности по интеграции "Квадры" до конца 2023 года.

Квадра Московская биржа
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